Teil der eigentlichen Präsentation war sie nicht, das Interesse der Teilnehmer an der potenziellen Einhausung beim geplanten vierspurigen Westbahnausbau war aber dennoch groß. Weshalb diese am Freitagabend in der Leondinger Kürnberghalle schließlich trotzdem noch Diskussionsstoff lieferte. Rund 100 Teilnehmer fanden sich dort ein, um sich auf Einladung der ÖBB bei einer Planausstellung und Informationsveranstaltung einen Überblick über das Projekt zu verschaffen.