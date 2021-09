Im Linzer Gemeinderat wird es in der kommenden Legislaturperiode bunt: Und zwar nicht nur, weil mit insgesamt neun Parteien und Listen so viele Farben wie noch nie im Sitzplan aufscheinen, sondern auch, weil die Meinung zum Teil kaum konträrer sein könnte. Wer steht hinter diesen zum Teil neuen politischen Gruppierungen, die jetzt in der Stadtpolitik mitmischen werden?