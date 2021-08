Deutliche Mehrheit: Frauen und Ältere können die Wahl in Linz entscheiden

Auf Hochtouren laufen im Linzer Magistrat die Vorbereitungen für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 26. September. Das Wählerverzeichnis wurde bereits erstellt. Hier wird es aber noch kleine Änderungen geben, weil junge Linzer, die in den Wochen bis zur Wahl das 16. Lebensjahr vollenden, noch in das Verzeichnis aufgenommen werden.