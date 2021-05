Unbeobachtet fühlen sich Besucher im Atelier Mirow am Europaplatz eigentlich nie. Bei 1200 Schaufensterpuppen, verteilt auf 400 Quadratmeter, kein Wunder. Immer mittendrin ist Rene Litzlbauer zu finden: Er kennt jede einzelne von ihnen. Der 39-Jährige ist Verkäufer, Vermieter und Doktor in einem: Seine Leidenschaft für Schaufensterpuppen hat er zu seinem Beruf gemacht. Ob männlich oder weiblich, erwachsen oder im Kindesalter, sitzend, stehend oder hängend: "Ich habe alles, was das Herz