Der Park der Landwirtschaftskammer auf der Gugl: Was von der Pracht blieb

Er ist ein Geheimtipp auf der Gugl in Linz: der Park der Landwirtschaftskammer mit dem Teich der früheren Hatschek-Villa, der Kopie des Brunnens aus dem Dogenpalast in Venedig, der Magnolien-Allee, den heroischen Marmorfiguren und der Gartenlaube aus 1910.

Dies alles erinnert an prächtige Zeiten, als der Eternit-Industrielle Ludwig Hatschek 1907 das Bauerngut Guglhof erwarb. Das hatte 1862 Regimentskommandant Oberst Alexis Freiherr Holzhausen zu einem Landgut umbauen lassen. 1900 erwarb es Großkaufmann Wilhelm Hirsch und stellte seine Villa hin. Die musste der Villa von Hatschek weichen und die wiederum 1971 der Landwirtschaftskammer.

Der Park mit seinen Denkmälern, Statuen und Sitzbänken aus der vorigen Jahrhundertwende blieb. Den größeren Teil schenkte Hatschek der Stadt Linz. An die drei Hektar gingen mit der Villa 1971 an die Landwirtschaftskammer. Die hat seither nicht nur die Freude mit ihrer historischen Gartenanlage, sondern auch die Last der Erhaltung. Die summiert sich auf rund 100.000 Euro pro Jahr. Das weiß Johannes Hörzenberger, der Leiter der Abteilung Service und Organisation der Landwirtschaftskammer und damit auch Herr über den Park, für den ein eigener Gärtner beschäftigt wird.

Die größte Herausforderung: die Sicherheit zu garantieren. Denn auch wenn es eine private Parkanlage ist, soll sie öffentlich zugänglich gehalten werden. "Jedes Jahr gibt es eine Begehung, und wir müssen auch Bäume fällen", sagt Hörzenberger. Obendrein hat vergangenen Sommer die Wasserpest den Teich befallen und mit einer grünen Decke überzogen, die langsam wieder zu sprießen beginnt. "Wir arbeiten an einer Lösung", sagt Hörzenberger.

Auch die Erhaltung des Gittertores neben dem Pförtnerhaus (längst an Private verkauft) scheint herausfordernd. Efeu umrankt es. Moos feiert grüne Urstände. Die neubarocken Laternen ragen zerlädiert gen Himmel.

Wann der Denkmalschutz zuletzt vorbeigeschaut habe? Hörzenberger, seit vielen Jahren im Amt, kann sich nicht erinnern.

Obendrein wüten Vandalen. Der Brunnen beim Kammereingang steht zerbrochen da. Er hielt einer Sprengung durch Silvesterkracher nicht stand. Die Bruchstücke jedenfalls "sind gesichert". Traurig, weil kopflos und ohne Arme, sitzen die Figuren an der Steinbank an der unteren Terrasse da.

Gegen Vandalen-Akte helfen auch Wachdienste nicht, sagt Hörzenberger. Absperrbar sei der Kammer-Park nicht, denn der Parkplatz geht direkt darin über. Nur der Bereich rund um den Teich ist aus Sicherheitsgründen eingezäunt.

Ein bisschen lässt Johannes Hörzenberger durchblicken, dass ein Verkauf des Parkes und damit ein anderer Erhalter gar nicht ungern gesehen wäre. Vielleicht schwingt auch Wunschdenken mit, dass die Stadt Linz, die bereits den benachbarten Hatschek-Parkteil besitzt und betreut, einspringen möge. Bis dorthin gilt: "Unser Park ist ein historischer Park und braucht auch nicht wie neu auszusehen." Dessen mystischer Charme kann sogar gemietet werden: Ab 57 Euro ist ein Seminarraum mit Teichblick wohlfeil. Ab 315 Euro kann mit bis zu 120 Personen auch im Park gefeiert werden.

Preiswerter genießt man den historischen Ausblick in der Kammer-Kantine mit günstigen Mittagessen, die jedem offenstehen. Auch ein Geheimtipp übrigens.