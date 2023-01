Der Dom hat einen neuen Meister

Mit dem neuen Jahr hat der Linzer Mariendom ganz offiziell einen neuen Dombaumeister. Michael Hager folgt in dieser Funktion Wolfgang Schaffer, der nach 17 Jahren sein Amt übergeben hat. Im OÖN-Interview spricht der 42-jährige Architekt darüber, was ihn an seiner neuen Aufgabe reizt, warum ihn historische Bauwerke faszinieren und wo am Dom sich seine Lieblingsplätze befinden.