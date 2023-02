Delogierungen haben sich im Vorjahr verdoppelt

Landen Klienten erst einmal bei Oliver Jungwirth und der Wohnplattform, ist schon viel schiefgelaufen. Im schlimmsten Fall droht ihnen eine Delogierung, also die zwangsweise Räumung ihrer Wohnung. Jungwirth und sein Team können zwar meist helfen, die Wartezeit auf Termine hat sich in letzter Zeit aber verdoppelt. Der Grund ist die Teuerung, die den Menschen zu schaffen macht. "Es gibt ganz viele Leute in Oberösterreich, die am Cent-Limit leben", sagt Jungwirth.