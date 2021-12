Wer das Café Traxlmayr an der Promenade betritt, taucht ein in die Welt der Kaffeehaustradition und damit in die Historie des bekannten Linzer Hauses. Diese ist praktisch sofort präsent, durch die nostalgisch anmutende Einrichtung genauso wie durch alte Bilder und die Speisekarte, die Einblick in die Geschichte der Familie, die das Ganze ihr Eigen nennt, gewährt.