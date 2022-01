Von der Adalbert-Stifter-Praxismittelschule zur Scoala Gimnaziala: Mehr als 800 Kilometer Lkw-Fahrt hat das alte Schulmobiliar der Linzer Mittelschule hinter sich. 220 Sessel, 150 Tische und sechs Overhead-Projektoren. Am Steuer des fahrenden Klassenzimmers saßen Lehrer Martin Bauer und sein Bruder Christoph. Sie brachten das sechs Tonnen schwere Geschenk in den Norden Rumäniens nach Calinesti-Oas, hübsch verpackt in einer Lkw-Plane.