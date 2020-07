Heute ist Zeugnistag – und er ist alles andere als normal. Das liegt natürlich am Coronavirus, das auch am Ende des Schuljahres noch einmal Regie geführt und vor allem im Zentralraum den Schulschluss um eine Woche vorverlegt hat. "Das abrupte Ende hat alle fertiggemacht", sagt Maggie Gruber, Volksschullehrerin in Steyregg. Denn für ihre Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse ist mit heute das Kapitel Volksschule Geschichte.