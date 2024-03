"Das Ärztezentrum Linz-Süd ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein"

Ab Juli 2025 soll, wie berichtet, eine neue Primärversorgungseinheit in Ebelsberg bis zu 10.000 Patienten versorgen und damit den Ärztemangel im Linzer Süden lindern. Wie groß die Probleme mittlerweile sind, zeigen zwei Reaktionen auf unsere Berichterstattung zum Thema: Ein Apotheker berichtet von akutem Notstand in Kleinmünchen und eine 75-Jährige von ihrer mühsamen Hausarztsuche in der Neuen Heimat.