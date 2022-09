„Ein grauenhafter Tag in einem Zug ohne Strom“, so resümiert ein OÖNachrichten-Leser die Railjet-Fahrt zum Wiener Flughafen, die am vergangenen Sonntag abrupt in Linz endete. Wie von den OÖNachrichten berichtet, stand der mit 800 Passagieren vollbesetzte Railjet der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) aufgrund eines Defekts auf der Strecke kurz nach dem Linzer Hauptbahnhof stundenlang still.