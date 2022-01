Corona-Aufgaben und Kontrolle des Alkoholverbots fordern Ordnungsdienst

Zum einen wegen der andauernden Corona-Krise und den damit verbundenen verstärkten Ordnerdiensten etwa bei Impfungen im Neuen Rathaus, zum anderen wegen neuer Kontrolltätigkeiten. So wurde bekanntlich im vorigen Sommer das umstrittene Alkoholverbot für Schillerpark und Volksgarten beschlossen. Darüber hinaus gab es 2021 im Gemeinderat grünes Licht dafür, dass der Ordnungsdienst nun Müllsünder strafen darf. Möglich wurde diese zuvor vielfach diskutierte Kompetenzerweiterung durch die im Landtag verabschiedete Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes.

Mehr als 15.000 Fälle hat der Ordnungsdienst im Vorjahr bearbeitet und damit weniger als 2020, als rund 18.000 Fällen erfasst wurden. Dieser Rückgang ändere nichts daran, dass das vergangene Jahr, so die Einschätzung von Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP), wieder ein "Ausnahmejahr" gewesen sei. Und zwar eines, in dem sich der Trend, dass lockdownbedingt auf den Straßen weniger los gewesen sei, fortgesetzt habe. Dieser Umstand habe auch dazu geführt, dass die Einsätze und die Zahl der Parkstrafen in den gebührenfreien Kurzparkzonen gesunken seien.

Lockdowns und ihre Folgen

Als weiteren Grund für die geringere Zahl an Einsätzen nennt Raml die über viele Wochen andauernden personalintensiven Einsätze im Neuen Rathaus (Test- und Impfaktionen), die nicht als einzelne Fälle erfasst werden würden. Mario Gubesch, Geschäftsführer des Ordnungsdienstes, streicht zudem hervor, dass diese Einsätze (zusätzlich zu jenen auf der Straße) sehr fordernd seien: "Wir geben unser Bestes, allen Anforderungen gerecht zu werden." Mit der Kontrolle des Alkoholverbotes (ein solches gilt nicht nur im Schillerpark und Volksgarten, sondern auch im Hessenpark) seien viele schwierige Situationen für die Ordnungsdienstmitarbeiter dazugekommen: "Diese erfordern viel Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen. Dass es kaum zu dramatischen Vorfällen gekommen ist, zeigt, dass unser Ordnungsdienst eine umsichtige Arbeit leistet", sagt Raml.

Manches ändert sich aber auch in Krisenzeiten nicht: So dominierte auch 2021 die Überwachung der gebührenfreien Kurzparkzonen sowie der Halte- und Parkverbote trotz Rückgang den Arbeitsalltag. Knapp 8500 Organstrafverfügungen wurden ausgestellt. Die Einhaltung von ortspolizeilichen Verordnungen (Stichwort Alkoholverbot) schlägt sich in der Bilanz mit mehr als 720 Fällen nieder, in puncto Hunde kam es zu 550 Beanstandungen. Darüber hinaus war der Ordnungsdienst 660 Mal wegen Bettelei im Einsatz, 3500 Mal als Ansprechpartner bei Bürgerfragen.

Suche nach neuer Zentrale

Die Suche nach einer neuen Bleibe für den Linzer Ordnungsdienst ist eine, die im heurigen Jahr einen erfolgreichen Abschluss finden soll. Kommendes Jahr soll dann, so ist es geplant, der Umzug folgen.

Als potenziell neuer Standort – derzeit ist die Ordnungsdienstzentrale bekanntlich am Urfahraner Jahrmarktgelände zu finden – komme das Areal rund um den Linzer Hauptbahnhof, die Wiener Straße und die Unionkreuzung infrage, sagt Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) im OÖN-Gespräch.

Ein zentrales Kriterium für die Suche sei neben der entsprechenden Größe der Räumlichkeiten, dass diese über eine gute öffentliche Anbindung verfügen müssten, heißt es weiter.

Fix ist jedenfalls schon jetzt, dass es nur einen neuen Standort geben wird – und nicht wie ursprünglich angedacht zwei. Dieser Ansatz wurde, wie im Dezember berichtet, aus ökonomischen Überlegungen verworfen. Ebenfalls aus budgetären Gründen wurde damals (zumindest vorerst) der Wunsch einer Personalaufstockung ad acta gelegt.