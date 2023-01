Seit sieben Jahren führt Sabine Kastner ihr Bio-Stoffgeschäft Kaysoo, eine Wortschöpfung aus „Kastner“ und dem Klang des englischen Wortes „sew“ für nähen. Seit drei Jahren ist Kaysoo in der Herrenstraße 8 in Linz beheimatet. Zuvor war sie drei Jahre in der Coulinstraße und ein Jahr in der Rainerstraße.