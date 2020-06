Bekannten der Schwester mit Messer bedroht

Kurz nach 16 Uhr geriet die 26-Jährige in ihrer Wohnung in der Mozartstraße in Linz mit dem 17-jährigen Bekannten ihrer 17-jährigen Schwester in eine vorerst verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streites trat sie ein Loch in die versperrte Tür des Zimmers, in dem sich die 17-Jährigen aufhielten. Anschließend steckte die Frau ein Küchenmesser durch die Tür und "fuchtelte" mit diesem herum. Sie forderte den Mann auf, die Tür zu öffnen.

Der 17-Jährige bekam Angst und verständigte die Polizei. Die Beschuldigte wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.