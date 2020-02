Begeisterung für Technik über die Grenzen hinaus wecken

Die fünf Städte eint nicht nur die Lage an der Donau, sondern auch ein gemeinsames Interesse. „Wir wollen den Nachwuchs verstärkt für Jobs im Bereich der Technik und Naturwissenschaften begeistern“, sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP).

Der Fokus bei Kooperationen und der Suche nach Fachkräften sei oft nach Wien gerichtet: „Obwohl der südböhmische Raum großes Potenzial hat.“ Nicht zuletzt wegen der dortigen Wirtschaftsraumentwicklungen und den hohen Studierendenzahlen in den MINT-Fächern. So haben 2017 rund 3500 Studierende in Bayern eine solche Studienrichtung abgeschlossen. In Österreich waren es 2017/18 knapp 1500. „Mit dem Projekt, sollen diese gut qualifizierten Leute bei uns in der Region gehalten werden“, sagt Gerlinde Pöchhacker-Tröscher, Geschäftsführerin von Pöchhacker Innovation Consulting, die das Projekt begleitet. Denn es gebe zwar sowohl in Österreich als auch in Deutschland viele Studierende: „Aber bei weitem noch nicht genug, allen voran bei den Frauen.“

Am Beginn des Projektes steht eine städteübergreifende Analyse, bei der untersucht wird, welche Strategien bereits jetzt angewendet werden bzw. welche nötig wären, um die Popularität von MINT-Fächern, sprich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, zu steigern. „Wir wollen bei den Strukturen im Bildungssektor, vom Kindergarten bis zum Studium, ansetzen“, sagt Anke Merkl, Leiterin der Abteilung Wirtschaft und EU. Dafür wird eine fünfteilige Workshopreihe, auch unter Einbeziehung von Experten (etwa von den Universitäten), veranstaltet.

Der Startschuss fiel vergangene Woche in Straubing, wo unter anderem ein Fokus auf die Arbeit in Kindergärten gelegt wurde. Nach Passau im März, ist im April der nächste Halt in Linz. Hier wird etwa der Frage nachgegangen, welche Unternehmen Partner in einem MINT-Netzwerk sein können. „Geplant ist das Ars Electronica Center und die Grand Garage in der Tabakfabrik zu besichtigen“, sagt Merkl.

In Regensburg steht im Juni die Konkurrenzbeobachtung auf dem Programm, im Juli folgt in Deggendorf die Abschlussveranstaltung, bei der die gesammelten Ergebnisse zusammengeführt werden. Bis Oktober sollen dann konkrete Maßnahmen erarbeitet werden. Mit dem Ziel, das Interesse für den naturwissenschaftlichen-technischen Bereich bei den Kindern und Jugendlichen nicht nur zu wecken, sondern auch längerfristig zu halten. 25.000 Euro sind für das EU-Projekt veranschlagt, 75 Prozent davon werden gefördert.