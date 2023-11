Bad Mühllacken bekommt ein neues Ortszentrum

Die Küche soll nicht kalt werden und deshalb ist der Zeitplan ambitioniert. Schon im Juli soll das Alten- und Pflegeheim gegenüber dem Curhaus in Bad Mühllacken saniert und umgebaut werden. Besagte Küche, in der die Franziskanerinnen "Essen auf Rädern" für acht Gemeinden zubereiten, bleibt in Betrieb und wird künftig auch eine Gastronomie versorgen – so der Plan.

Das restliche Gebäude verlassen die Ordensschwestern Mitte 2024 und ziehen mit ihrem Pflegebetrieb in einen kleineren Neubau in Feldkirchen an der Donau um. Für die dann leer stehende Immobilie hat der ortsansässige Baumeister und Generalplaner Markus Fahrner ein umfangreiches Konzept entwickelt und vergangene Woche der Bevölkerung präsentiert. Viele Ideen dürften den Bürgern bekannt vorgekommen sein, denn die Grundlagen hatten sie zuvor selbst in einem "Visionsprozess" zur Ortsentwicklung eingebracht.

Sanierung statt Abriss

Ein Abriss des Bestandsgebäudes ist jedenfalls nicht geplant. Fahrner möchte es entkernen und energetisch und technisch sanieren. Aus dem einstigen Alten- und Pflegeheim soll dann die "Seniorenresidenz Bad Mühllacken" werden, die neben 51 seniorengerechten Wohnungen für Singles und Paare auch Platz für eine touristische Nutzung mit Hotelzimmern, einen Nahversorger, Gastronomie und eine Arztpraxis-Gemeinschaft bieten soll. Der große Mehrzwecksaal soll erhalten bleiben und der Bevölkerung für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Der jetzige Parkplatz davor wird in einen Park umgewandelt.

Die Fertigstellung ist für die zweite Hälfte 2025 geplant, Fahrner investiert rund 15 Millionen Euro in das Projekt, mit dem er das "Zentrum von Bad Mühllacken erhalten und fit für die nächsten 50 Jahre machen" will. Die Seniorenresidenz wird von seinem Unternehmen selbst in Kooperation mit einer großen Sozialorganisation geführt, geplant ist eine Betreuung bis Pflegestufe 3, damit niemand ausziehen muss, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert.

Die nötige Umwidmung auf Mischbaugebiet wurde bereits eingeleitet, spätestens im Februar soll das Bauvorhaben eingereicht werden, damit der ehrgeizige Zeitplan halten kann.

Die Gemeinde unterstützt das Projekt. "Ich finde die Idee gut und auch die Planung, weil die Erkenntnisse des Visionsprozesses berücksichtigt wurden", sagt Bürgermeister David Allerstorfer (SP). Allerdings brauche es noch Verkehrslösungen, weshalb die Gemeinde ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben habe.

Bei den Bürgern dürften die Pläne jedenfalls gut angekommen sein, der Saal war bei der Präsentation übervoll und die Reaktionen laut Fahrner und Allerstorfer "überwältigend positiv".

Autor Christian Diabl Christian Diabl