Gerald Hamberger mag seine Schweine. Und seine Schweine mögen ihn. Sobald er eine Stallbox betritt, kommen sie angelaufen, schnüffeln am Hosenbein und stupsen den 45-Jährigen nahezu liebevoll an. Er beugt sich nach unten und tätschelt die Tiere. "Man baut schon eine Beziehung auf. Und die Schweindln merken das. Immerhin ernähren sie uns. Da ist eine gewisse Dankbarkeit angebracht", sagt der Bauer, dessen Traumberuf in jungen Jahren eigentlich Polizist gewesen ist. Aber ein Erbhof,