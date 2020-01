Sie sind mit Herzblut bei der Sache und rund um die Uhr einsatzbereit: die Männer der freiwilligen Feuerwehren von Linz. Mehr als 200 sind es in Summe. Dass sie in der medialen Betrachtung stets etwas im Schatten der Kollegen von der Berufsfeuerwehr stehen, stört keinen. Im Gegenteil, man schätzt einander und arbeitet bei Einsätzen Hand in Hand. "Unsere freiwilligen Feuerwehren verdienen Wertschätzung. Sie sind nicht nur für die Sicherheit der Linzer im Einsatz, sondern erhalten mit