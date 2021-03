Der Auftrag war klar: In den Bildfenstern des Mariendoms sollten "Land und Leute" von Oberösterreich so gezeigt werden, wie sie sind. Das war zumindest die Anordnung von Bischof Rudolph Hittmair im Jahr 1910. Damals, so die Kunsthistorikerin Anna Minta, sei der unter Bischof Franz Josef Rudigier im Jahr 1862 begonnene Dombau schon so weit fortgeschritten gewesen, dass es an die Ausgestaltung der Domfenster ging. Doch zeigen diese kunstvoll gestalteten Fenster die Oberösterreicherinnen so, wie