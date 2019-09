Die österreichische Hotelgruppe hat den Zuschlag für ein neues Projekt in der Linzer Tabakfabrik erhalten. Sie wird in den 104 Meter hohen Turm, den die Bodner Gruppe derzeit im Zuge des Großprojektes „Neubau3“ entwickelt, einziehen. Der Turm ist das markante architektonische Zeichen an der Ecke Donaulände und Gruberstraße, das neben drei Gebäuden dem Zentrum der Kreativwirtschaft einen neuerlichen Entwicklungsschub geben soll.