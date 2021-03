Arbeitslosigkeit in Urfahr-Umgebung deutlich niedriger

Der 27 Gemeinden umfassende Bezirk Urfahr-Umgebung ist in den Arbeitslosen-Statistiken nicht extra dargestellt, sondern wird mit der Landeshauptstadt Linz zum Arbeitsmarktbezirk Linz zusammengefasst wird.

Dabei hat Urfahr-Umgebung "eine außergewöhnlich niedrige Arbeitslosenquote", sagt Elisabeth Wolfsegger, die Chefin des AMS Linz, auf OÖNachrichten-Anfrage. Bei vier Prozent sei die Quote im Bezirk Urfahr-Umgebung Ende Februar gelegen – dem niedrigsten Wert aller Bezirke in Oberösterreich. Rechnet man die arbeitslosen Menschen in der Stadt Linz dazu, steigt die Quote auf 9,3 Prozent. Denn in der Landeshauptstadt lag die Arbeitslosenquote Ende Februar bei 11,3 Prozent – dem höchsten Wert landesweit.

Viele Pendler, Topausbildung

Doch warum gibt es im Bezirk Urfahr-Umgebung weniger Arbeitslose als anderswo? Wolfsegger führt mehrere Gründe an. Zum einen seien die Gemeinden im Bezirk beliebte Wohngegenden, zur Arbeit werde vielfach gependelt. "Das heißt aber nicht, dass Urfahr-Umgebung ein reiner Wohnbezirk ist und alle Arbeitnehmer auspendeln. Es gibt sehr wohl attraktive Betriebe im Bezirk. Viele von ihnen bilden auch Lehrlinge aus." Dies sei mit ein Grund, so die AMS-Chefin, warum das Ausbildungsniveau im Bezirk Urfahr-Umgebung deutlich besser sei als jenes in der Stadt Linz. "Der Anteil jener Menschen, die keine Ausbildung abgeschlossen haben, ist in Urfahr-Umgebung verschwindend gering." In Linz schaue das ganz anders aus.

Spannend ist auch, dass aus dem Mühlviertel stammende Arbeitnehmer in Linz sehr beliebt sind. "Betriebe, die uns Vermittlungsaufträge erteilen, betonen immer wieder, dass Mühlviertler sehr gerne gesehen sind", sagt die AMS-Chefin.

Ende Februar waren im Arbeitsmarktbezirk Linz 12.608 Menschen ohne Arbeit, 40 Prozent davon sind Frauen. 1687 Menschen haben sich im Februar arbeitslos gemeldet, "positiv ist aber, dass 1653 Menschen im Februar wieder eine Beschäftigung aufgenommen haben". Nun, so Wolfsegger, "hoffen wir auf noch mehr Aufnahmen im Bau und vor allem auf das Öffnen der Gastronomie".

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at