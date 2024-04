Arbeiten entlang der alten Klostermauer

Ende des heurigen Jahres soll wenig bis nichts mehr an die Baustelle auf dem Areal des alten Kapuzinerklosters am Fuß des Bauernberges in Linz erinnern. Ein ambitioniertes Ziel – dieser Gedanke ist allgegenwärtig, als die OÖNachrichten von Architekt Klaus Landerl (Arkform ZT) an einem düsteren, kühlen und verregneten April-Tag über das 8000 Quadratmeter große Areal geführt werden. "Wir wollen generell Ende des Jahres fertig sein", sagt Landerl.