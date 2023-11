Anrainer kritisieren "gesichtslosen Neubau" in der Knabenseminarstraße

Mit einem E-Mail samt angehängter Unterschriftenliste haben sich Anrainer aus der Knabenseminarstraße und umliegenden Straßen in Linz-Urfahr an die Mitglieder der Linzer Stadtregierung und die Fraktionsobleute im Gemeinderat gewandt. Anlass ist ein Bauvorhaben der Firma "Wohnart Projektentwicklung", die ein aus zwei Parzellen bestehendes Grundstück in der Knabenseminarstraße 33 gekauft hat. Auf einer Parzelle steht ein Haus aus den 1930er-Jahren, die andere ist ein Garten.