Anrainer-Kritik an Neubau in der Römerstraße

So sieht der Entwurf für den Neubau aus.

"Das dörfliche Gesamtbild dieser liebenswerten Gasse ist zerstört" – mit diesen drastischen Worten meldet sich eine OÖN-Leserin, die ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie ist mit ihrem Befund nicht allein, auch andere Anrainer sind unzufrieden. Paul Stöger, der in der Nähe wohnt, ortet gar eine Fehlentscheidung des Gestaltungsbeirats, und auch in der städtischen Planungsabteilung wird das Projekt dem Vernehmen nach kontrovers diskutiert.