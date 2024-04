Altersvorsorge neu gedacht: Hier wird Engagement mit Zeit belohnt

Gutes tun und gleichzeitig für das eigene Altern vorsorgen: Das können all jene tun, die sich bei einem "Zeitpolster"-Verein engagieren. Die Wurzeln der Initiative, die ein neues Modell der Altersvorsorge und Nachbarschaftshilfe etablieren will, liegen in Vorarlberg, das Konzept geht auf Gernot Jochum-Müller zurück.