 Als Flüchtlingsquartiere noch Substandard waren

2014 wurden die Häuser in der Lunzerstraße abgebrochen.

Dass ein Asylquartier für 48 Personen in Linz überhaupt ein Aufreger ist, hat viele Gründe – von der Forderung nach einer gerechten Verteilung im Land (Bürgermeister Klaus Luger, SP) bis zu grundsätzlicher Ablehnung (Michael Raml, FP). Zumindest unterbewusst dürfte es aber auch an der Adresse der Unterkunft liegen. Wie berichtet, errichtet der Samariterbund im Auftrag des Landes ein Holzriegelhaus in der Lunzerstraße. Bei vielen Linzern werden da Erinnerungen wach.