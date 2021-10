Was als eine Art einmaliger "Ausbruch" aus der coronabedingten Tristesse im vergangenen Jahr entstanden ist, findet heuer doch seine etwas überraschende Fortsetzung. Die Rede ist vom Leondinger Adventkalenderlauf, der von 1. bis 24. Dezember wieder viele Menschen in Bewegung bringen und im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewegen will – und zwar für den guten Zweck.