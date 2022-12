Abbruch der GWG-Häuser: "Für mich ist das eine Katastrophe"

Eigentlich wollte die städtische Wohnungsgesellschaft GWG ihre Mieter bei einer Versammlung im Februar informieren. Da das Schicksal der beiden Wohnanlagen aber bereits am Donnerstag im Gemeinderat besprochen wurde, ist die Katze nun aus dem Sack. Gutachten legt Abriss nahe Es geht um die Wohnhäuser in der Freistädter Straße 13-19 und in der Waldeggstraße 13-15. Beide wurden in den 1930er-Jahren erbaut und zuletzt Mitte der 90er-Jahre saniert. Eine neuerliche Sanierung der Substandardwohnungen