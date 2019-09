Von 1. Mai bis 8. September haben exakt 347.516 Menschen in den Freibädern der Linz AG (Parkbad, Hummelhof, Biesenfeld, Schörgenhub) Abkühlung gesucht und gefunden. Das „ähnlich gute Ergebnis“ wie im vergangenen Jahr ist für Bäderdirektor Thomas Lettner deshalb ein Grund zur Freude, weil der Start in die Saison mehr als schleppend verlaufen ist. „Der Mai war kalt und verregnet“, so Lettner.