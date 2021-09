Es umfasst 53 Seiten und soll dafür sorgen, dass der Urfahranermarkt von 2. bis 10. Oktober stattfinden kann: das Covid-19-Präventionskonzept, das seit gestern auch den OÖNachrichten vorliegt und am Donnerstag, 9. September, im Stadtsenat beschlossen werden soll. In diesem ist festgehalten, dass das gesamte Jahrmarkt-Areal umzäunt werden soll. An der Donau soll der Radweg gesperrt werden, was zu Ärger im Rathaus führt – siehe auch "Stadtgeflüster".