Wer in Linz von den "Liesln" redet, weiß, wo er hinmuss. Das Krankenhaus der Elisabethinen in der Fadingerstraße ist eine Institution. Das älteste eigenständige Ordensspital in Linz mag zwar mittlerweile als Teil des Ordensklinikums Linz gelten, ist aber auch nach 275 Jahren untrennbar mit der 1622 entstandenen Ordensgemeinschaft der Elisabethinen verbunden. Denn am 1. September 1745 begann die Geschichte des Krankenhauses, das an ein Kloster angeschlossen war.