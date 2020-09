Heute vor 20 Jahren wurde Robert Zeitlinger (ÖVP) Bürgermeister von St. Florian. Am kommenden Mittwoch übergibt der 63-Jährige sein Amt an Bernd Schützeneder, der am 20. Oktober im Gemeinderat offiziell zum Bürgermeister gewählt werden soll. OÖNachrichten: Herr Zeitlinger, warum hören Sie eigentlich auf, die Gemeinde zählt zu den reichsten Oberösterreichs und Sie kamen bei der letzten Bürgermeisterwahl auf 75 Prozent? Robert Zeitlinger: Es ist einfach das Alter. Nach zwei Jahrzehnten