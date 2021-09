190 Wahlsprengel sind rot, 33 grün, kein einziger ist blau

Nun ist es amtlich: Die SPÖ landete mit 34,4 Prozent der Stimmen klar auf Platz eins, hat in der kommenden Legislaturperiode mit 22 Mandaten die deutliche Mehrheit im Gemeinderat, SP-Stadtchef Klaus Luger geht als haushoher Favorit in die Stichwahl am 10. Oktober gegen VP-Kandidat Bernhard Baier um das Amt des Bürgermeisters – also alles klar und langweilig in Linz?