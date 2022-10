Die kühle Nachricht kam per Videobotschaft. Letzten Donnerstag haben Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Magistratsdirektorin Ulrike Huemer die Mitarbeiter der Stadt Linz über die Reduktion der Raumtemperatur auf 19 Grad informiert. Am Montag ist dann die entsprechende Dienstanweisung raus- und in der Folge die Heizung ausgegangen.