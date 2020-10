15 Jahre dauerten die Planungen für die Linzer Solar City, genauso lange ist es nun her, dass der neue Stadtteil fertiggestellt wurde. Die Ansprüche waren bei der Errichtung keine geringen: Das Ziel war, eine kleine Modellstadt des 21. Jahrhunderts zu errichten. Der Öko-Stadtteil am südlichen Rand der Stadt war auch ein Herzensprojekt des damaligen Linzer Bürgermeisters Franz Dobusch (SP), sämtliche Wohnungen wurden in Niedrigenergiebauweise errichtet.