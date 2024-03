10 Jahre Gehtag in Wilhering: Viele lachende Gesichter und Hündin Mira als heimlicher Star

Was Hans Gutternigg donnerstags um 7.05 Uhr in der Früh üblicherweise macht, weiß der 83-Jährige ganz genau. Seit zehn Jahren und damit von Beginn an ist der Wilheringer als Schulwegbegleiter beim Gehtag-Projekt der Volksschule Dörnbach im Einsatz – immer in tierisch guter Gesellschaft. Seit vier Jahren ist nun Hündin Mira an seiner Seite, sie trat in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Vorgängerin.