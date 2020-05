Die Jugendkriminalität hat in Oberösterreich massiv zugenommen. Im Zeitraum zwischen 2017 und 2019 stiegen die angezeigten Straftaten um 20 Prozent auf 5856 an, in der Landeshauptstadt nahmen in dieser Zeit die Delikte sogar um fast die Hälfte zu: Hatten Kinder und Jugendliche im Jahr 2017 in Linz noch 1230 kriminelle Taten gesetzt, so waren es zwei Jahre später bereits 1835. Das geht aus Rohdaten des Innenministeriums hervor, die den OÖNachrichten vorliegen.