Liftbetreiber können dank skandinavischer Kälte wieder beschneien

Die Weihnachtsferien sind vorbei, Helmut Holzinger rechnet ab Montag dennoch mit regem Andrang in Oberösterreichs Skigebieten. "Aus der Vergangenheit wissen wir, dass jetzt die Genussskifahrer kommen, die sich vielleicht den Trubel zu Weihnachten sparen wollen", sagt der Vorstandsdirektor der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen und Leiter der Fachgruppe Seilbahnen in der WKO.

Oberösterreichs Seilbahnbetreiber spielt diese Woche das Wetter in die Hände: Am Wochenende schneite es in weiten Teilen des Landes zumindest einige Zentimeter, in den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen fast überall unter null Grad – perfekte Bedingungen also zum Beschneien. Strahlender Sonnenschein lädt zum Skifahren ein.

Aufholjagd für kleine Gebiete

Dieses Wetterfenster nützt besonders Skigebieten in niedrigen Lagen: In Kirchschlag bei Linz waren die Schneekanonen bereits seit Samstag in Stellung, seit gestern Nachmittag wird beschneit. "Am Montag können wir voraussichtlich den Anfängerlift für die Skikurse eröffnen, am Mittwoch auch den Hauslift", sagt Betreiber Andreas Pilsl. 160 Liter Regen pro Quadratmeter, die von 10. Dezember bis Monatsende niedergingen, ließen die großen Schneemassen vom Monatsbeginn dahinschmelzen. "Bei uns ist ein Bach über die Piste geronnen. Aber wenn die Prognosen halten, können wir unter den jetzigen Bedingungen sehr gut beschneien", sagt Pilsl.

Am Hochlecken sind am Samstag 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, sagt Skilift-Leiter Hannes Spießberger: "Wir sind guter Dinge, dass wir am Freitag für die Schulklassen und Skikurse aufsperren können." Ursprünglich war der Saisonbeginn für den 25. Dezember geplant, das Weihnachtstauwetter machte das unmöglich. "Wir haben aber die Schneedepots noch nicht verteilt, die können wir jetzt nutzen", sagt Spießberger. Im Vorjahr habe der Skilift erst am 25. Jänner geöffnet, die Saison sei trotzdem noch gut verlaufen.

Bereits seit Anfang Dezember läuft der Betrieb in Hinterstoder und auf der Wurzeralm. Und das sehr gut, berichtet Vorstandsdirektor Holzinger: "Wir liegen 25 Prozent über dem Vorjahr und endlich auf dem Niveau von vor der Pandemie." Der Schnee vom Monatsanfang hat die Skigebiete über den Dezember getragen. "Durch den Regen konnten wir die Pisten gut präparieren, die Temperaturen um Weihnachten waren sehr angenehm", sagt der Seilbahn-Chef.

Der Kälteeinbruch kommt ihm gelegen: "Wir können jetzt endlich den unteren Abschnitt der Hannes-Trinkl-Abfahrt beschneien. Da kommen sportliche Skifahrer auf ihre Kosten."

Kasberg: "Guter Ferienbetrieb"

Hochzufrieden mit der bisherigen Saison ist auch Co-Geschäftsführer Friedrich Drack von den Kasberg-Bahnen: "Über die Weihnachtsferien ist der Betrieb sehr gut gegangen, die Pisten sind in ausgezeichnetem Zustand. Jetzt passt es, dass wieder Neuschnee dazukommt."

Demnächst kann auch die Madl-Ries-Abfahrt geöffnet werden. "Das ist für den Kasberg sehr wichtig. Erfahrungsgemäß haben wir rund 20 Prozent mehr Besucher, wenn die Abfahrt ins Tal möglich ist", sagt Drack.

Unerfreuliches melden Oberösterreichs Spitäler: Laut Gesundheitsholding mussten in den Salzkammergut-Kliniken in Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck zwischen Weihnachten und 4. Jänner 137 Menschen nach Skiunfällen behandelt werden – um rund ein Drittel mehr als im Vorjahr. Auch in Kirchdorf ist es mit 93 Patienten etwa ein Drittel mehr als 2022/2023. Auffallend ist, dass es weniger Kopfverletzungen gibt – laut Gesundheitsholding, weil mehr Skifahrer Helme tragen.

