Letzte Ruhestätte für Muslime am Stadtfriedhof in Linz

Eine Besonderheit findet man am Stadtfriedhof Linz/St. Martin, der von der Linz AG betreut wird: Dort können seit 1991 Muslime ihre Verstorbenen gemäß den islamischen Riten beerdigen. Neben der Möglichkeit zur rituellen Waschung gibt es auch einen eigenen Gebetsraum, in dem der Dzenaza Namaz gesprochen werden kann. Am muslimischen Gräberfeld sind die Ruhestätten in Richtung Mekka ausgerichtet.