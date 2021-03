"Als Lehrer zweiter Klasse" fühlen sich derzeit viele Pädagoginnen und Pädagogen von höheren Schulen in Oberösterreich. Ihr Ärger und ihre Frustration sind groß, wie zahlreiche E-Mails und Leserbriefe an die OÖN belegen. Am Wochenende hatte es, wie berichtet, rund 14.000 Impfplätze für Pädagoginnen und Pädagogen von Volks- und Sonderschulen sowie Kindergärten, Krabbelstuben und für Tagesmütter gegeben. Da sich nur rund 9000 Personen aus dieser Gruppe bis vergangenen Dienstag angemeldet hatten,