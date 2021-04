Lebensretter aus der Luft sind seit 20 Jahren im Einsatz

"Leitzentrale, Christophorus 10, guten Morgen" — mit diesen Worten meldet sich die Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 10 seit 20 Jahren täglich zum Dienst. Seit 1. April 2001 ist auch Pilot Wolfgang Hießböck am Stützpunkt, fast genauso lange als Chef. In den Jahren sind nicht nur die Hubschrauber moderner und schneller geworden, auch im Inneren des Cockpits haben nach und nach mehr Bildschirme die analogen Geräte abgelöst.

"Ein Riesenschritt in der Technik waren die Nachtsichtgeräte, die sehr viel an Sicherheit bei Einsätzen bringen, die sich in die Nacht hinein ziehen", sagt Hießböck, der bereits zuvor für die Polizei geflogen ist. "Der Beruf ist herausfordernd und befriedigend, wenn man am Ende des Tages sieht, dass man vielen Menschen helfen konnte." Und die Tage sind mitunter lang, denn die Crew ist von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang einsatzbereit. Waren es in den Anfängen noch etwa 850 Rettungseinsätze täglich, sind diese auf gut 1000 kontinuierlich angestiegen.

Unvergessen bleiben für den Piloten jene Flüge, die aufgrund des Wetters kritisch wurden. Nicht immer konnte das Team, das aus Pilot (ÖAMTC), Flugrettungssanitäter (Rotes Kreuz OÖ) und Notarzt (Kepler Universitätsklinikum) besteht, die Nächte daheim verbringen. "Ohne Hüttengaude" übernachtete Hießböck mit einem Flugretter in einer Hütte auf der Wurzeralm. "Wir wollten einen Patienten heimfliegen, doch durch ein Wetterloch im Skigebiet sind wir nicht mehr runtergekommen. Der Patient und die Ärztin sind mit einer Pistenraupe ins Tal gebracht worden, während wir in der Hütte schliefen", erinnert sich Hießböck.

Das Jubiläum war auch Thema in der gestrigen Ausgabe von OÖN-TV. Die Sendung zum Nachschauen:

Das Jubiläum war auch Thema in der gestrigen Ausgabe von OÖN-TV.

Einsätze mit Kindern gehen allen nahe, sagt Flugrettungsarzt Martin Dünser: "Da ist nur selten die Erfahrung so groß, dass die Situation wirklich mit Ruhe beherrscht wird. Wir versuchen zwar immer die Ruhe zu behalten, aber da kommt man oft an seine Grenzen." Teamarbeit sei das Wichtigste, sagt der leitende Flugretter Andreas Manigatterer: "Wenn wir da irgendwo in der Peripherie landen und es sind nur wir drei, dann kann ich alleine nicht einmal einen Patienten an Bord bringen."

Auch wenn das 20-jährige Jubiläum derzeit nicht gefeiert werden kann, ist die Freude groß nach mehr als 20.000 Einsätzen. Die Leitstelle des Roten Kreuzes nimmt die Notrufe entgegen: "Aufgrund von Berechnungen können die Hubschrauber sehr rasch zum Einsatzort gelenkt werden, sodass es eigentlich in Oberösterreich flächendeckend eine maximale Einsatzzeit von 15 Minuten gibt", sagt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. "Nicht der Patient wird so schnell wie möglich ins Krankenhaus, sondern das Spital – also der Notarzt – so schnell wie möglich zum Patienten gebracht", sagt Karl Pramendorfer, Präsident des ÖAMTC Oberösterreich.

Artikel von Manuela Kaltenreiner m.kaltenreiner@nachrichten.at