Lebensmittelpreise massiv gestiegen: Wie die Menschen damit umgehen

„Eine Katastrophe“ – stößt eine Frau beim Verlassen des Supermarktes aus. Und damit spricht sie wohl vielen aus der Seele: Die Lebensmittelpreise sind massiv gestiegen – und damit muss auch an der Supermarktkasse mehr Geld in die Hand genommen werden. Um es in Zahlen zu fassen: Um 17,4 Prozent mehr als im Jänner des vergangenen Jahres müssen die Menschen jetzt für einen durchschnittlichen Einkauf zahlen.