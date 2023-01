Tot oder lebend: Wie die unterschiedlichen Impfstoffe wirken

Die Influenza-Welle rollt ungebrochen durch Österreich. Gerade Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen sind gefährdet, an einem schweren Verlauf zu erkranken. Die Zahlen in den heimischen Spitälern sind alarmierend. In Oberösterreich sind bereits ein Kind und ein Jugendlicher an den Folgen einer Influenza-Erkrankung gestorben, viele müssen aufgrund der Infektion im Krankenhaus behandelt werden.