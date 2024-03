LDZ: 150 Millionen Euro Miete für ein Amtsgebäude

Der Name täuscht über die wahren Eigentumsverhältnisse hinweg: Das Landesdienstleistungszentrum (LDZ) neben dem Hauptbahnhof in Linz gehört nicht dem Land Oberösterreich. Die Behörden sind dort lediglich Mieter. Im Jahr 2004 zog die Beamtenschaft in den Bau, der von einer Tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank (RLB) errichtet worden war, ein. Seither zahlt das Land hohe Mieten an die Real-Treuhand für den repräsentativen Bau. Lange Bindung Im Mietvertrag hatte sich das Land auf eine lange