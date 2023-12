Landwirt in Bad Kreuzen vertrieb Wolf aus Innenhof

Ein Wolf suchte in den vergangenen Tagen gleich zweimal den selben Dreiseithof in Bad Kreuzen auf und wurde in beiden Fällen vom betroffenen Landwirt vergrämt. "Der Wolf hat in den Höfen unserer landwirtschaftlichen Betriebe absolut nichts verloren. Wenn er immer wieder am selben Ort anzutreffen ist und damit die Nähe der Menschen sucht, ist ganz klar die rote Linie überschritten", gab Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger am Freitag den Risikowolf im unteren Mühlviertel zum Abschuss frei.