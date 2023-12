Willi Ruttensteiner: Der Fußball-Entwicklungshelfer

Willi Ruttensteiner, der ehemalige ÖFB-Sportdirektor aus Wolfern ist 2024 für die FIFA am Ball

Um Willi Ruttensteiner, der als langjähriger Sportdirektor des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) und später vier Jahre lang als Sportdirektor beziehungsweise Teamchef in Israel höchst ambitioniert auf Ballhöhe war, ist es heuer etwas still geworden. Aber nein, der 61-Jährige aus Wolfern ist nicht, wie man glauben könnte, auf einmal zum faulen Willi mutiert, Ruttensteiner ist nach wie vor ein gefragter Player in der internationalen Fußball-Szene.