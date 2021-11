Der Umgang mit Holz zieht sich durch das gesamte Leben von Tischlermeister Norbert Haberl. So stellt er etwa Wildholztische her und gemeinsam mit seiner Ehefrau Johanna den „Zirbler“, die jüngste Erfindung des kleinen Familienbetriebs. Dabei handelt es sich um einen Luftbefeuchter aus Zirbenholz, der gänzlich ohne Strom funktioniert. „In unserem Alltag ist schon so vieles digital“, sagt der 62-Jährige aus Nußdorf am Attersee.