Als eines von zwölf Kindern wuchs Rudolf Luftensteiner auf einem Bauernhof in Schwertberg auf. Zunächst erlernte er einen handwerklichen Beruf, entschloss sich dann aber, in Fribourg (Schweiz) und Wien Theologie zu studieren. Ausschlaggebend dafür war seine Jugendarbeit auf der Burg Altpernstein: „In meiner Lebensgeschichte hat Religion eine ganz wichtige Funktion, sie hat ein Mehr in meinem Leben gebracht“, sagt der 63-Jährige, der Priester werden wollte, sich nach vier Jahren in