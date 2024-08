Mit 98,2 Prozent wurde Vincent Reisner vor rund zwei Wochen, am 10. August, beim 52. Bundestag der Schülerunion im Palais Kaufmännischer Verein in Linz zum neuen Bundesobmann gewählt. Ab sofort steht der 20-Jährige damit an der Spitze der größten Schülervertretung des Landes mit mehr als 30.000 Mitgliedern. Reisner folgt auf die Mühlviertlerin Charlotte Stütz.